Niğde\'de Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimleri

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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

24 Şubat - 2 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri çerçevesinde toplam 6 etkinlik düzenlendi. Etkinliklerde 254 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla bilgilendirme yapıldı.

Yapılan açıklamada, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla bu tür çalışmaların süreceğini ifade edildi. - NİĞDE