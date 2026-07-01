Niğde'de Uyuşturucu ile Mücadele Etkinlikleri - Son Dakika
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Niğde'de Uyuşturucu ile Mücadele Etkinlikleri

Niğde\'de Uyuşturucu ile Mücadele Etkinlikleri
01.07.2026 16:55
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Niğde Emniyet Müdürlüğü, 709 vatandaşa uyuşturucu konusunda bilgilendirme etkinlikleri düzenledi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü önleyici faaliyetlerini sürdürüyor.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmaları kapsamında "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narkorehber", "Narkokaan", "Narkogençlik" ve "Narkonokta" projeleri çerçevesinde toplam 17 etkinlik düzenlendi.

Etkinliklerde 709 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapılırken, farkındalığın artırılması amacıyla çeşitli bilgilendirici el broşürleri de dağıtıldı. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada toplumun tüm kesimlerini bilinçlendirmeye yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Yerel Haberler, Narkotik, 3. Sayfa, Güvenlik, Niğde, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de Uyuşturucu ile Mücadele Etkinlikleri - Son Dakika

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