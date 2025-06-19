Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu ham maddesi ile1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. - NİĞDE
Son Dakika › 3.Sayfa › Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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