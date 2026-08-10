Niğde'de Narkotik Operasyonu: 2 Tutuklama
Niğde'de 2-5 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı. Üzerlerinde ve adreslerinde 113 gram uyuşturucu, 162 sentetik ecza ve tabanca ele geçirildi. 2 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Niğde'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti, bulundurma ve kullanımına yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 kişi tutuklandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 2-5 Ağustos 2026 tarihleri arasında il genelinde çalışma gerçekleştirildi. Operasyonlarda yakalanan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 113,28 gram uyuşturucu madde, 162 adet sentetik ecza, 2 uyuşturucu kullanım aparatı, aseton, 1 kurusıkı tabanca, 10 fişek ve 11 bin 250 TL para ele geçirildi.
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