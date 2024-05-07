Niğde\'de uyuşturucu operasyonunda 43 kişi yakalandı

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Uyuşturucunun arzı ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin 01-30 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 43 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise; 563,66 gram çeşitli uyuşturucu madde, 35 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan 14'ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanırken, 1 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan haklarında narkotik suçlarından yakalama emri bulunan 8 şahıs de ekiplerce yakalandı. Yakalanan şahıslardan 6'sı çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE