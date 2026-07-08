Niğde\'de Uyuşturucuya Karşı Bilgilendirme Etkinlikleri

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında önleyici faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalarda, "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narkorehber", "Narkokaan", "Narkogençlik" ve "Narkonokta" projeleri çerçevesinde toplam 19 bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Etkinliklerde 839 vatandaşa uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığın zararları, alınabilecek önlemler ile şüpheli durumlarda yapılması gerekenler hakkında bilgi verilirken, katılımcılara bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. - NİĞDE