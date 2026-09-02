Niğde'de uyuşturucuyla mücadele için 15 etkinlikte 674 vatandaş bilgilendirildi - Son Dakika
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Niğde'de uyuşturucuyla mücadele için 15 etkinlikte 674 vatandaş bilgilendirildi

Niğde\'de uyuşturucuyla mücadele için 15 etkinlikte 674 vatandaş bilgilendirildi
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlediği 15 etkinlikte 674 vatandaşa ulaştı. Vatandaşlara uyuşturucunun zararları ve bağımlılıkla mücadele yöntemleri anlatıldı, broşür dağıtıldı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen bilgilendirme faaliyetlerinde 674 vatandaşa ulaşıldı.

Önleyici faaliyetler kapsamında 'En İyi Narkotik Polisi Anne', 'Narkorehber', 'Narkokaan', 'Narkogençlik' ve 'Narkonokta' projelerine yönelik toplam 15 etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliklerde vatandaşlara uyuşturucu maddelerin zararları, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve alınabilecek önlemler konusunda bilgi verildi.

Çalışmalar kapsamında toplam 674 vatandaşa bilgilendirme yapılırken, çeşitli el broşürleri de dağıtıldı.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik, 3. Sayfa, Niğde, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de uyuşturucuyla mücadele için 15 etkinlikte 674 vatandaş bilgilendirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de uyuşturucuyla mücadele için 15 etkinlikte 674 vatandaş bilgilendirildi - Son Dakika
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