Niğde\'de uyuşturucuyla mücadele için 15 etkinlikte 674 vatandaş bilgilendirildi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen bilgilendirme faaliyetlerinde 674 vatandaşa ulaşıldı.

Önleyici faaliyetler kapsamında 'En İyi Narkotik Polisi Anne', 'Narkorehber', 'Narkokaan', 'Narkogençlik' ve 'Narkonokta' projelerine yönelik toplam 15 etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliklerde vatandaşlara uyuşturucu maddelerin zararları, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve alınabilecek önlemler konusunda bilgi verildi.

Çalışmalar kapsamında toplam 674 vatandaşa bilgilendirme yapılırken, çeşitli el broşürleri de dağıtıldı.