Niğde'de Zincirleme Trafik Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Niğde'de Zincirleme Trafik Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Niğde\'de Zincirleme Trafik Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç karıştı. Kazada, Ulukışla istikametinden Aksaray istikametine seyreden bir kamyon ile Aksaray istikametinden Ulukışla istikametine seyreden bir çekici kafa kafaya çarpıştı. Kazada, kamyon sürücüsü ve çekici sürücüsü hayatını kaybetti. Diğer iki araçta bulunan sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından yol bir süre trafiğe kapanırken, Niğde Valisi ve diğer yetkililer olay yerine gitti ve hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

30.04.2024 00:14
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Niğde'nin Ulukışla ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 21.30 sıralarında Ulukışla - Pozantı Devlet Karayolu üzerinde meydana geldi. Ulukışla istikametinden Aksaray istikametine seyreden D. K. idaresindeki 06 DAB 053 plakalı kamyon ile Aksaray istikametinden Ulukışla istikametine seyreden Z.Y. idaresindeki 31 VS 634 plakalı çekici kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kamyon sürücüsü D.K. ile çekici sürücü Z.Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazaya karışan diğer iki araçtan 51 ABD 073 plakalı otomobilin sürücüsü ile 31 V 4420 plakalı çekici sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazanın ardından Ulukışla - Pozantı Devlet Karayolu bir süre trafiğe kapanırken Niğde İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve Jandarma Alay Komutanı Albay Gürol Okyar ile birlikte olay yerine giden Niğde Valisi Cahit Çelik kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Vali Çelik olay yerinde yaptığı açıklamada hayatını kaybeden sürücülere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diledi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de Zincirleme Trafik Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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