Niğde'deki arazi kavgasında ölü sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Niğde'deki arazi kavgasında ölü sayısı 4'e yükseldi

Niğde\'deki arazi kavgasında ölü sayısı 4\'e yükseldi

Niğde merkeze bağlı Yıldıztepe Beldesi'nde meydana gelen arazi kavgasında tabanca ile vurularak ağır yaralanan Gökhan Türk'ün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından ölü sayısı 4'e yükseldi. Olayda amca ve yeğen arasındaki arazi anlaşmazlığı kavgaya dönüşmüş, Nevzat Türk tabancası ile yeğeni Gökhan Türk ile eşi Semiha ve çocukları Gizem Nazife, Berat ve Nurgül Türk'e ateş ederek intihar etmişti. Nevzat Türk olay yerinde, Semiha Türk ile kızı Gizem Nazife Türk ise hastanede yaşamını yitirmişti. Tedavi altında olan Gökhan Türk'ün hayatını kaybetmesi ile olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Nurgül Türk ve Berat Türk'ün ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

24.06.2024 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde merkeze bağlı Yıldıztepe Beldesi'nde meydana gelen arazi kavgasında tabanca ile vurularak ağır yaralanan Gökhan Türk'ün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından ölü sayısı 4'e yükseldi.

21 Haziran'da meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği arazi kavgasında ağır yaralanan Gökhan Türk, tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi'nde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Niğde merkeze bağlı Yıldıztepe Beldesi'nde meydana gelen olayda, amca ve yeğen arasındaki arazi anlaşmazlığı kavgaya dönüşmüş, Nevzat Türk (60) tabancası ile yeğeni Gökhan Türk (36) ile eşi Semiha (36) ve çocukları Gizem Nazife (17), Berat (13) ve Nurgül Türk'e (18) ateş ederek intihar etmişti. Nevzat Türk olay yerinde, Semiha Türk ile kızı Gizem Nazife Türk ise kaldırıldıkları Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirmişti. Tedavi altında olan Gökhan Türk'ün hayatını kaybetmesi ile olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Nurgül Türk (18) ve Berat Türk 'ün ise (13) hastanedeki tedavileri sürüyor. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Niğde, Olay, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Niğde'deki arazi kavgasında ölü sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:10 Dağıstan saldırısı Putin’e gözdağı mı Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü Dağıstan saldırısı Putin'e gözdağı mı? Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü
10:27 CHP’nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu Toplantıda 2 önemli konu var CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu! Toplantıda 2 önemli konu var
10:05 Rusya’da bilanço ağırlaşıyor Hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi Rusya'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi
09:41 Korsan taksiciden kadın yolcuya iğrenç hareket Yaptıklarından sonra bir de araçtan attı Korsan taksiciden kadın yolcuya iğrenç hareket! Yaptıklarından sonra bir de araçtan attı
08:51 Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor! Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek
11:59 Çekya-Türkiye maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek Çekya-Türkiye maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek
11:21 Ordu’da ’’Faturamatik Yakup’’ esnafın imdadına yetişiyor Ordu'da ''Faturamatik Yakup'' esnafın imdadına yetişiyor
10:56 Ahmet Mümtaz Taylan’dan Arda Güler’e forma vermeyen Montella’ya tepki Ahmet Mümtaz Taylan'dan Arda Güler'e forma vermeyen Montella'ya tepki
10:35 Arda Güler’e sahip çıkan Mustafa Sandal’dan Montella’ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu Arda Güler'e sahip çıkan Mustafa Sandal'dan Montella'ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu
10:34 Aldatma detayı bomba Kız arkadaşına evlilik teklifi etti, aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı Aldatma detayı bomba! Kız arkadaşına evlilik teklifi etti, aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı
10:26 Uyarıyı üzerine alınan kadın, başörtülü hemcinsine korku dolu anlar yaşattı Uyarıyı üzerine alınan kadın, başörtülü hemcinsine korku dolu anlar yaşattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 12:52:39. #1.13#
SON DAKİKA: Niğde'deki arazi kavgasında ölü sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement