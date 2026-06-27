Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı

Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı
27.06.2026 14:16  Güncelleme: 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 52 yaşındaki işçi Nuri Özkan, düzenlenen cenaze töreninin ardından Hıdırlık Mezarlığı'nda defnedildi. Patlamada ağır yaralanan bir işçinin tedavisi ise Kayseri Şehir Hastanesi'nde sürüyor. Olayla ilgili adli ve teknik soruşturma devam ediyor.

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde faaliyet gösteren havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 52 yaşındaki işçi, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Nuri Özkan (52) için Fatih Sultan Mehmet Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Nuri Özkan'ın cenazesi dualarla Hıdırlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aynı patlamada ağır yaralanan Y. D.'nin (37) ise tedavisi sürüyor. Vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan işçinin Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, patlamanın nedenine ilişkin başlatılan adli ve teknik soruşturmanın ilgili kurumlar tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

Cenaze namazına Niğde Valisi Nedim Akmeşe, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Özkan'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Kemerhisar, İş Kazası, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Niğde, Bor, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski CHP’li vekil ile kardeşi arasında “anne bakımı“ krizi Jandarmalık oldular Eski CHP'li vekil ile kardeşi arasında "anne bakımı" krizi! Jandarmalık oldular
Küçük Asiye’yi yaralayan pitbull silah sayıldı Küçük Asiye'yi yaralayan pitbull silah sayıldı
Kaçırılan Erhan Karaal’ın aracına takip cihazı takıldığı anın görüntüleri ortaya çıktı Kaçırılan Erhan Karaal'ın aracına takip cihazı takıldığı anın görüntüleri ortaya çıktı
Antalya kavruluyor Hissedilen sıcaklık 47 dereceye çıktı Antalya kavruluyor! Hissedilen sıcaklık 47 dereceye çıktı
3 kardeşe acı veda Cenazede tüm şehir yasa boğuldu 3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
Enkazın altından mucize çıktı Beton yığınları arasında doğum yaptı Enkazın altından mucize çıktı! Beton yığınları arasında doğum yaptı

14:47
Dünya Kupası teknolojisi Süper Lig’e geliyor Kulüpler ortak karar aldı
Dünya Kupası teknolojisi Süper Lig'e geliyor! Kulüpler ortak karar aldı
14:33
Jülide Kural, 27 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır’ın son anına kadar yanındaydı
Jülide Kural, 27 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın son anına kadar yanındaydı
14:12
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP’den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak
13:28
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan “Terörsüz Türkiye“ sürecine destek
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Terörsüz Türkiye" sürecine destek
12:26
Cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alınan tiyatrocu tutuklandı
Cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alınan tiyatrocu tutuklandı
11:15
AK Parti kampı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 14:49:08. #7.13#
SON DAKİKA: Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.