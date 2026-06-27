Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde faaliyet gösteren havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 52 yaşındaki işçi, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Nuri Özkan (52) için Fatih Sultan Mehmet Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Nuri Özkan'ın cenazesi dualarla Hıdırlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aynı patlamada ağır yaralanan Y. D.'nin (37) ise tedavisi sürüyor. Vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan işçinin Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, patlamanın nedenine ilişkin başlatılan adli ve teknik soruşturmanın ilgili kurumlar tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

Cenaze namazına Niğde Valisi Nedim Akmeşe, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Özkan'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - NİĞDE