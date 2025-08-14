Niğde\'deki Mera Yangını Kontrol Altına Alındı

Niğde'nin Koyunlu ve Fesleğen köylerinin yüksek kesimlerinde öğle saatlerinde çıkan mera yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Koyunlu ve Fesleğen köylerinin yüksek kesimlerinde merada öğle saatlerinde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'nden 2 araç ve 7 personel, Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden 1 araç ve 3 personel, UMKE ekibi ile jandarmadan 3 araç ve 18 personel sevk edildi. Arazinin dağlık ve engebeli olması nedeniyle araçlar bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. Ormanlık alana sıçrama riski bulunmayan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangının yayılmasını önlemek ve bölgenin güvenliğini sağlamak için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. - NİĞDE