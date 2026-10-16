Niğde Fesleğen köyünde 3 şüphelinin evinde 10 kilo 15 gram uyuşturucu ele geçirildi

Niğde'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 15 gram uyuşturucu madde ve 44 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Niğde merkeze bağlı Fesleğen köyünde jandarma ekiplerince 3 şüphelinin ikametlerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 10 kilo 15 gram uyuşturucu madde, 44 kök kenevir bitkisi, çeşitli çaplarda 84 fişek, 3 cep telefonu ve 1 kamera kayıt cihazı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekim suçları kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.