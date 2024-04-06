Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 288 kişi yakalandı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 288 kişi yakalandı.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 1- 31 Mart 2024 tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda Türkiye genelinde çeşitli suçlardan aranan 288 kişiyi yakaladı. Yakalanan arasında 0-5 yıl hapis cezası bulunan 33 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 7 kişi ve 10-20 yıl arası hapis cezası bulunan 1 kişinin bulunduğu belirtildi.
1 ay içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde yakalan 288 tutuklanarak Niğde Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - NİĞDE
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Muğla'nın Milas ilçesinde polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ve kaza yapan şüpheli şahıs, polise mukavemet gösterdi. Bugün adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kişinin aynı aileden olduğu ve olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Yangında ölen Nurgül Kaya ve oğlu Emrullah Kaya'nın cenazeleri mahalle mezarlığında toprağa verildi. Şüphelinin, yangında hayatını kaybeden Nurgül Kaya'nın alyansını sattığı iddia ediliyor.
Mersin'de anne ve oğlu evde, baba araçta yanmış halde ölü bulunan 3 kişilik ailenin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmasının ardından yakalanan şüpheli tutuklandı. Olayın ardından yapılan incelemelerde babanın bıçaklanarak öldürüldüğü, anne ve oğlunun ise bayıldıktan sonra öldürüldüğü belirlendi. Şüpheli, polis tarafından aynı mahalleden tespit edildi ve yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde çiftçilik yapan M.G., tarlayı ilaçlarken kullandığı traktörün yan yatması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde M.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi ve cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç karıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazanın neden olduğu trafik yoğunluğu, tatilcilerin Ankara istikametinde güçlükle ilerlemesine neden oldu. Kazada yaralanan 3 kişiden 2'si hastaneye sevk edildi.
Tayvan'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından 7 kişilik Türk arama kurtarma ekibi Tayvan'ın başkenti Taipei'ye ulaştı. Türk ekibi, depremden en çok zarar gören Taroko vadisinde çalışmalar yürütecek ve yerel ekiplere teknik malzeme desteği sağlayacak.
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