Niğde-Kayseri Yolunda Kaza: 4 Yaralı

Niğde- Kayseri kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde-Kayseri kara yolunda 46 ACL 046 plakalı otomobil ile 01 DGN 15 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan A.G., Z.A., D.A. ve Ü.G.'yi olay yerinde yaptıkları ilk müdahelenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE