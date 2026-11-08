Niğde Kiledere'de iddiaya göre silahlı kavga çıktı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Niğde Kiledere'de iddiaya göre silahlı kavga çıktı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde merkeze bağlı Kiledere beldesinde iddiaya göre husumetli kişiler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı; jandarma kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Niğde'de iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Olay, Niğde merkeze bağlı Kiledere beldesinde meydana geldi. M.Ö. ve H.Ö. ile R.E. ve Y.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö, pompalı tüfekle R.E. ile Y.D.'ye ateş etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde R.E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Y.D. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Jandarma, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
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