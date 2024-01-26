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Niğde-Nevşehir Yolunda Meydana Gelen Kazada 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Niğde-Nevşehir Yolunda Meydana Gelen Kazada 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 4 Kişi Yaralandı

Niğde-Nevşehir yolunda meydana gelen kazada, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Niğde-Nevşehir Yolunda Meydana Gelen Kazada 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 4 Kişi Yaralandı
26.01.2024 - 20:34,
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Niğde- Nevşehir yolunda buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Niğde-Nevşehir karayolu Yeşilgölcük kasabası mevkiinde meydana geldi. Bekir B. (37) idaresindeki 50 SD 134 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazanın ihbar edilmesinin üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Habibe B.'nin (36) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan Meryem Nur B. (14), Hafza B. (3), Zeynep B. (3) ve sürücü Bekir B. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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Yeşilgölcük, Nevşehir, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Niğde-Nevşehir Yolunda Meydana Gelen Kazada 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika


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