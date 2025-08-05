Nihal Candan'ın telefonu açıldı, şoke eden mesajlar gün yüzüne çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Nihal Candan'ın telefonu açıldı, şoke eden mesajlar gün yüzüne çıktı

Nihal Candan\'ın telefonu açıldı, şoke eden mesajlar gün yüzüne çıktı
05.08.2025 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızı Nihal Candan'ın ölümünden sonra büyük bir acı yaşayan anne Umut Candan, sosyal medyada dikkat çeken mesajlar paylaştı. Kızının telefonuna ulaştığını belirten Candan, damadı Faruk Çiçek'e yönelik ''Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamış'' sözleriyle ağır ithamlarda bulundu.

Kasım 2023'te kardeşi Bahar Candan ile birlikte "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan, cezaevindeyken yakalandığı Anoreksiya Nervoza hastalığı nedeniyle bir süreliğine tahliye edilmişti. Sağlık durumu hızla kötüleşen Candan, tedavi sürecinde vücut direncini kaybederek 21 Haziran'da, kalbinin ikinci kez durması sonucu hayatını kaybetti.

Nihal Candan'ın vefatının ardından ilk kez sessizliğini bozan annesi Umut Candan, kızının ardından telefonuna ulaştığını belirterek sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken mesajlar paylaştı. Kızının son dönemlerine dair bilinmeyenleri ortaya koyan anne Candan, özellikle Nihal'in eşi Faruk Çiçek'e yönelik çok konuşulacak suçlamalarda bulundu.

"HELALLİK İSTENECEK DURUMDA DEĞİLDİ"

Nihal Candan'ın vefatının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulunan anne Umut Candan, kızının eşi tarafından yalnız bırakıldığını öne sürdü. Kızının yaşadığı sağlık sürecinde destek görmediğini ifade eden Candan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı, "Nihal son zamanlarındaydı, helallik istenecek durumda değildi. Nihal hastanedeyken tatildeydi. (Sağlık sigortasını bile iptal ettirmişti, çocuğumun sağlık sigortasını bile elinden almıştı.) İnsan soyadını taşıyan birine bu kadar acımasız nasıl oluyor, anlamam mümkün değil. Cezaevi öncesinde boşanma kararı falan da yoktu. Cezaevindeyken ilk iki ay çok iyiydi, sonrasında bıraktı. Çıktıktan sonra tekrar bir ilgilenmiş, bir bırakmış... Bir ilgilenmiş, bir bırakmış... Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamış.

"DAVADA KULLANABİLECEĞİNİZ BİLGİLER VERECEĞİM"

Tüm kanıtlar Nihal'in telefonunda var. Bende Nihal öldükten sonra yeni gördüm. Öldüğünde görüşülürken birden haberim yoktu. Allah havale ediyormuş o birlikte olduğu kişiyi. Nihal'e hava atıp, takılarını göstermiş. Nasıl olur, bilemiyorum artık.

Keşke biricik sevgilisine paraya kıyıp yenisini alsaymış... Ayrıca o kişi Nihal'e, Bahar'a yazdı, : 'Buluşalım, size davada kullanabileceğiniz çok önemli bilgiler vereceğim' diye. Bunların hepsi telefonda var."

Sosyal Medya, Nihal Candan, Faruk Çiçek, Umut Candan, 3-sayfa, Magazin, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nihal Candan'ın telefonu açıldı, şoke eden mesajlar gün yüzüne çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren:
    ozle sigortayi iptak etmistir sgk yi esi oldugu icin devam eder 5 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Bu gol futbolun beşiğinde gündem Fenerbahçe’nin eski yıldızının içler acısı hali Bu gol futbolun beşiğinde gündem! Fenerbahçe'nin eski yıldızının içler acısı hali
Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti
İnsanlığı utandıracak görüntüler Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor İnsanlığı utandıracak görüntüler! Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor
Tepkilere daha fazla dayanamadı Fenerbahçe’ye transfer olmak üzere olan Kerem’den bomba hamle Tepkilere daha fazla dayanamadı! Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere olan Kerem'den bomba hamle
Kars’ta eşeği arabaya bağlayıp, zorla sürükleyerek götürdüler Kars'ta eşeği arabaya bağlayıp, zorla sürükleyerek götürdüler
Durakta bekleyen adamın infaz edildiği anlar ortaya çıktı Durakta bekleyen adamın infaz edildiği anlar ortaya çıktı
Portekiz’den iki uçak geliyor Fenerbahçe’den bir sürpriz daha Portekiz'den iki uçak geliyor! Fenerbahçe'den bir sürpriz daha
Henüz 10 yaşındaki Burçak Asel, güreşte rakip tanımıyor Henüz 10 yaşındaki Burçak Asel, güreşte rakip tanımıyor
Mut Belediyesi’nden tepki çeken karar Engelliler derneği binasına tahliye emri Mut Belediyesi'nden tepki çeken karar! Engelliler derneği binasına tahliye emri
Temmuzda cebimizi en çok yakan doğal gaz oldu Temmuzda cebimizi en çok yakan doğal gaz oldu

13:24
Netanyahu, Genelkurmay Başkanını açık açık tehdit etti: İşgal etmeyeceksen istifa et
Netanyahu, Genelkurmay Başkanını açık açık tehdit etti: İşgal etmeyeceksen istifa et
12:43
Ayasofya Camii’ni ateşe verip yakmaya çalıştı O anlar saniye saniye kamerada
Ayasofya Camii'ni ateşe verip yakmaya çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada
11:42
’’Terörsüz Türkiye’’ komisyonunun ilk toplantısı başladı
''Terörsüz Türkiye'' komisyonunun ilk toplantısı başladı
11:25
Bir gecede cahil kalan şehzadeye tepkiler çığ gibi: Koca padişahı mezarında ters döndürdün
Bir gecede cahil kalan şehzadeye tepkiler çığ gibi: Koca padişahı mezarında ters döndürdün
11:10
Tüm şehirlere kuruluyor Vatandaş ücretsiz kullanacak
Tüm şehirlere kuruluyor! Vatandaş ücretsiz kullanacak
18:40
Galatasaray’la anlaştı denilmişti, Enzo Millot’un yeni takımı şaşırttı
Galatasaray'la anlaştı denilmişti, Enzo Millot'un yeni takımı şaşırttı
18:30
Şenol Güneş’in yeni adresi belli oluyor Beşiktaş detayı dikkat çekti
Şenol Güneş'in yeni adresi belli oluyor! Beşiktaş detayı dikkat çekti
18:19
Halk plajında şezlong kavgası: Zabıta ile para toplayanlar arasında arbede
Halk plajında şezlong kavgası: Zabıta ile para toplayanlar arasında arbede
18:14
Arda Güler, Brahim Diaz’ı Fenerbahçe’ye ikna ediyor
Arda Güler, Brahim Diaz'ı Fenerbahçe'ye ikna ediyor
18:00
Eşini ve oğlunu boğarak öldürüp intihara kalkıştı
Eşini ve oğlunu boğarak öldürüp intihara kalkıştı
17:46
Bursa’daki sanayi şirketi iflasın eşiğinde Üç aylık geçici mühlet kararı verildi
Bursa'daki sanayi şirketi iflasın eşiğinde! Üç aylık geçici mühlet kararı verildi
17:38
Galatasaray’a transfer olan Arda Yılmaz, yaptığı açıklamayla Sarı-kırmızılı taraftarı çıldırttı
Galatasaray'a transfer olan Arda Yılmaz, yaptığı açıklamayla Sarı-kırmızılı taraftarı çıldırttı
17:37
Halk plajında belediye eliyle vatandaşa zulüm Görevlinin pişkin tavırları pes dedirtti
Halk plajında belediye eliyle vatandaşa zulüm! Görevlinin pişkin tavırları pes dedirtti
17:29
Damadın menemen şovu: Yumurtayı arkadaşının kafasında kırdı
Damadın menemen şovu: Yumurtayı arkadaşının kafasında kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2025 14:24:13. #7.13#
SON DAKİKA: Nihal Candan'ın telefonu açıldı, şoke eden mesajlar gün yüzüne çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.