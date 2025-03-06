Nihat Hatipoğlu'na cennetteki huriler soruldu, yanıtı herkesi ters köşe yaptı - Son Dakika
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Nihat Hatipoğlu'na cennetteki huriler soruldu, yanıtı herkesi ters köşe yaptı

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Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, tüm Müslümanların merak ettiği cennette var olduğu söylenen hurilere ilişkin merak edilenleri yanıtladı. Hatipoğlu, "Efendim cariyelerle düşüp kalkılacak, yok öyle bir şey. Nikah şartı konmuştur, nikah şartına göre hareket edersiniz. Bazı şeyler çok klasik manada alınmış, bazı şeyler dikkat çeksin diye yapılmış" dedi.

06.03.2025 09:52  Güncelleme: 10:10
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Ramazan ayında yayınlarıyla büyük ilgi gören Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ATV ekranlarında her akşam iftar ve sahur programlarında izleyicilerle buluşuyor. Ünlü ilahiyatçı, son olarak Saba Tümer'e konuk oldu ve önemli açıklamalarda bulundu. Tümer, özellikle merak edilen cennette var olduğu söylenen hurilere dair sorular sordu. Hatipoğlu'nun verdiği cevaplar ise büyük yankı uyandırdı.

HURİLERİ SORDU

Sunucu "Mesela bu hep böyle hocalarda duyduğumuz bu huriler konusu kitabımızda var mı hocam?" diye sorunca ilahiyatçı "Hepsi var bu konuların" dedi. Saba Tümer "Nasıl söyleniyor? Olayın doğrusunu sizden öğrenelim" deyince Hatipoğlu şu yanıtı verdi:

"Mesela cennette diyor bahçeler vardır önce niçin kondu bu kelimeler Kur'an-ı Kerim'e, Allah niçin bunu ifade etti? Sarhoş etmeyen şarap, içecekler var diyor efendim göz aydınlığı olan zevceler vardır yani eşler vardır bu eşlerden kişinin kendi eşi diye ifade ediliyor bazı yorumlarda. Hiç tadını almadığınızı cennet meyvelerinden tattığınızda her yediğinizde farklı tat gelecek. Burada dünya hayatında zafiyeti olana bir sesleniştir bu; senin derdin içecek ise sen o alemde bunları bulacaksın. Tüm buradaki hikaye bu."

"O ANLATILDIĞI GİBİ DEĞİL"

Saba Tümer bunun üzerine "O anlatıldığı gibi değil yani" deyince Hatipoğlu "Değil, farklı bir şey yok Efendim cariyelerle düşüp kalkılacak, yok öyle bir şey. Nikah şartı konmuştur, nikah şartına göre hareket edersiniz. Bazı şeyler çok klasik manada alınmış, bazı şeyler dikkat çeksin diye yapılmış"

Nihat Hatipoğlu\'na cennetteki huriler soruldu, yanıtı herkesi ters köşe yaptı

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Son Dakika 3.Sayfa Nihat Hatipoğlu'na cennetteki huriler soruldu, yanıtı herkesi ters köşe yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • GFB1907OKAN null:
    Haydaa yıllardır malûm yobaz tayfayı Hurilerle kandırılıyorlardi işin sihrini bozdun Nihat Hocam oldu mu şimdi. :) 49 31 Yanıtla
  • murat olguner:
    İşine geldiği gibi konusmucaksin hocam yandaş olmucaksin dürüst anlatacaksin 15 9 Yanıtla
  • 81855655As:
    soran kişi dünyada herşeyi yapmış bitirmiş, iş hurileremi kalmış. 14 1 Yanıtla
  • Mesut Zafer:
    Dini'ni biraz olsun araştıran okuyan öğrenmeye çalışanlar, bu Huri olayının kulaktan dolma bilgilerde anlatılan gibi olmadığına Elbette ki biliyordu. Yalnız Hatipoğlu'nun "bazı şeyler dikkat çekmek için yapıldı" cümlesi çok önemli çünkü Dinimizi yorumlayanların, anlatanların hatalarını ve Hatta suistimallerini Dolayısıyla Din'e zararlarını Bir nevi işaret etmiş. 13 1 Yanıtla
  • Selim Yavuz:
    Nabıza göre şerbet veren Hoca tipi Hiç sevmem kendisini 3 2 Yanıtla
  • Muharrem Ayten:
    Kadın vaad edip cennete teşvik olurmu yaw yok böyle bir şey. Ayıptır günahtır. 0 0 Yanıtla
  • Nuri yıldız:
    Millet cenneti garantiledi..Ramzan ayında gıdaya ve ete zam yaparsın. deprem de ev kiralarına zam yaparsın, domuz eti haram deyip yemezsin ancak kul hakkı yersin sonrada Hocam cennette huriler falan ..Nereye gideceksin sen: Cehenneme... Sanane cennetkilerden sen cehennemi sorgula..İyi ateşi var mı..Nasıl yanacağız .Tek başımıza mı...vs.. Cennete girmek o kadar kolay değil, cehennem ise zor değil . 0 0 Yanıtla
  • Ahmet:
    bütün saçma soruları da buna soruyorlar ???? 0 0 Yanıtla
  • Alparslan Bozkurt:
    "Cennette top sektirecez top" diyordu bir tane yer cücesi. 0 0 Yanıtla
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