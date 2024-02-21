Hayvanat bahçesi çalışanı aslan tarafından öldürüldü

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"Daha fazla kişi ölünce mutlu mu olacaksınız, bu nasıl anlayıştır?"

Nijerya'da hayvanat bahçesi çalışanı Olabode Olawuyi, beslediği aslan tarafından öldürüldü. Olawuyi, aslana yem verdikten sonra kafesin kapısını kapatmayı unuttu ve aslan saldırısına uğradı. Olawuyi, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin şaşkın bakışları arasında aslan tarafından parçalanarak öldürüldü. Olawuyi'nin aslanın pençelerinden kurtarılmasına rağmen aldığı ağır yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Hayvanat bahçesi yetkilileri, Olawuyi'nin kendisini öldüren aslanı on yıldır beslediğini ve aslanın görevliler tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

Hayvanat bahçesi çalışanı doğduğu günden beri beslediği aslan tarafından parçalanarak öldürüldü.

Olabode Olawuyi, isimli hayvanat bahçesi çalışanı, aslana yem verdikten sonra kafesin kapasını kapatmaya unuttu.

Kafesten çıkan aslan, Olabode'ye saldırdı. Diğer çalışanlar, ve ziyaretçilerin şaşkın bakışları arasında aslan tarafından parçalanarak öldürüldü.

Hayvanat bahçesi görevlilerinin , müdahalesi ile aslanın pençelerinden kurtarılmasına rağmen göğüs ve başına aldığı ağır yaralardan dolayı hayatını kaybetmişti.

Bazı kaynaklara göre ise Olabode, başkasını aslandan koruma için aslanın saldırısına uğradı.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, yaptıkları açıklamada, Olabode'nın kendisini öldüren aslanı on yıldır beslediği, ve aslanın görevliler tarafından öldürüldüğü söyledi.