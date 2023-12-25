Nijerya\'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma! En az 16 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın kuzeyinde çobanlar ile çiftçiler arasındaki çatışmaların sık yaşandığı Plateau eyaletindeki Mushu kasabasında çıkan çatışmada, 16 kişi hayatını kaybetti.

KASABADA ÇIKAN ÇATIŞMADA 16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nijerya'nın kuzeyindeki Plateau eyaletinde çobanlar ile çiftçiler arasında sık sık yaşanan çatışmalara bir yenisi eklendi. Büyük bir kısmı Müslüman olan çobanlar ile Hristiyan çiftçiler arasında cinayetlerin ve ağır silahlı çeteler tarafından yapılan köy baskınlarının sık yaşandığı Mushu kasabasında çıkan çatışmada 16 kişi hayatını kaybetti. Çatışmanın neden çıktığı ve kimin sorumlu olduğuna ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

"BARBARCA VE ACIMASIZ"

Plateau Eyaleti Valisi Caleb Mutfwang, yaşananları "barbarca ve acımasız" ifadelerini kullanarak kınadı ve failleri adalete teslim etme sözü verdi. Mutfwang, " Hükümet, yaşananları engellemek için proaktif önlemler alacak" dedi.

100'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Geçtiğimiz Mayıs ayında da yıllardır etnik ve dini gerilimlerin yaşandığı Plateau eyaletine bağlı Mangu yerel yönetim bölgesinde bazı köylere silahlı kişiler tarafından baskın düzenlenmiş, saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.