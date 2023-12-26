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Nijerya'da çobanlar ile çiftçiler arasındaki çatışmalarda 113 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nijerya'da çobanlar ile çiftçiler arasındaki çatışmalarda 113 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın kuzeyindeki Plateau eyaletinde çobanlar ile çiftçiler arasında sık sık çatışmalar yaşanırken, eyalete bağlı çeşitli köylerde düzenlenen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 113'e yükseldi. Saldırılar organize edilmişti ve en az 20 farklı topluluk saldırıya uğradı. 113 kişinin cansız bedenine ulaşıldı ve 300'den fazla kişi yaralandı. Saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiği ise henüz bilinmiyor.

Nijerya\'da çobanlar ile çiftçiler arasındaki çatışmalarda 113 kişi hayatını kaybetti
26.12.2023 - 11:24,
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Nijerya'nın kuzeyinde çobanlar ile çiftçiler arasındaki çatışmaların sık sık yaşandığı Plateau eyaletindeki köylere düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 113'e yükseldi.

Nijerya'nın kuzeyindeki Plateau eyaletinde çobanlar ile çiftçiler arasında sık sık çatışmalar yaşanırken, eyalete bağlı çeşitli köylerde cumartesi akşamı ile pazartesi günü arasında silahlı gruplar tarafından saldırılar düzenlendi. Plateau Eyaleti Bokkos Yerel Yönetim Bölgesi Başkan Vekili Monday Kassah, yaşanan son saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 113'e yükseldiğini söyledi. Kassah, "Saldırılar organize edilmişti. En az 20 farklı topluluk saldırıya uğradı" dedi. 113 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydeden Kassah, 300'den fazla kişinin de yaralandığını dile getirdi. Kassah, saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiğine dair bir açıklamada bulunmadı.

Çeşitli etnik ve dini çatışmaların sık sık yaşandığı Plateau eyaleti, Müslüman çobanlar ile Hristiyan çiftçiler arasındaki etnik-dinsel çatışmalara sahne oluyor. - ABUJA

Kaynak: İHA
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Plateau, Nijerya, Uluslararası, Güvenlik, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nijerya'da çobanlar ile çiftçiler arasındaki çatışmalarda 113 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da çobanlar ile çiftçiler arasındaki çatışmalarda 113 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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