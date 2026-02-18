Nijerya'da Madencilik Faciası: 37 Ölü

Nijerya'da yasa dışı işletilen bir madende en az 37 madenci karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde yer alan Kampani kasabasında yasa dışı işletilen bir madende karbonmonoksit faciası yaşandı. Polis yaptığı açıklamada, madende zehirlenen 37 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, 25 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını aktardı. Hayatını kaybedenlerin 20 ila 35 yaşları arasında olduğu belirtildi. - ABUJA