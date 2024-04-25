Nijerya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 118 Mahkum Firar Etti - Son Dakika
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Nijerya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 118 Mahkum Firar Etti

Nijerya'nın başkenti Abuja'nın kuzeybatısında bulunan Suleja hapishanesinde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle hasar oluştu ve 118 mahkum kaçtı. Hapishane yetkilileri, yağışın duvarları ve tesisin bazı kısımlarını yıktığını belirtti. Şu ana kadar 10 kaçak mahkum yakalandı ve güvenlik güçleri operasyonlarına devam ediyor. Firar eden mahkumların kimlikleri hakkında bilgi verilmezken, bazıları Boko Haram örgütü üyesi olduğu biliniyor. Son yıllarda Nijerya'da yetersiz güvenlik önlemleri nedeniyle hapishanelerden kaçışlar büyük bir sorun haline gelmiştir.

25.04.2024 15:48
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Nijerya'da şiddetli yağışlar sonucu hasar alan hapishaneden 118 mahkum kaçtı.

Nijerya'nın başkenti Abuja'nın kuzeybatısında yer alan Suleja'daki hapishanede şiddetli yağışlar nedeniyle hasar meydana gelmesi sonucu mahkumlar firar etti. Hapishane Sözcüsü Adamu Duza yaptığı açıklamada, birkaç saat süren sağanak yağışın, hapishaneyi çevreleyen duvarın ve tesisin bazı kısımlarının yıkılmasına neden olduğunu söyledi. Hapishaneden 118 mahkumun kaçtığını belirten Duza, kaçan mahkumlardan 10'unun yakalandığını güvenlik güçlerinin operasyonunun devam ettiğini kaydetti.

Kaçan mahkumların kimlikleriyle ilgili bilgi verilmezken, Boko Haram örgütü üyelerinin söz konusu hapishaneye konulduğu biliniyor.

Son yıllarda mahkumların yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığı aşırı kalabalık hapishanelerden kaçması Nijerya'da büyük bir güvenlik sorunu haline geldi. 2020'den bu yana 5 binden fazla mahkumun firar ettiği ülkede, 2022'de Abuja'daki bir hapishaneye düzenlenen baskında 440 mahkum kaçmıştı. - ABUJA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nijerya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 118 Mahkum Firar Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 118 Mahkum Firar Etti - Son Dakika
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