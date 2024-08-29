Nijerya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 179 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Nijerya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 179 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya\'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 179 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'da haftalardır etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde en az 179 kişi hayatını kaybetti. Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı (NEMA) tarafından yapılan açıklamada, sel felaketlerinde en az 179 kişi hayatını kaybettiği aktarılarak, on binlerce kişinin yerinden olduğu belirtildi.

29.08.2024 18:02
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Nijerya'da haftalardır etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde en az 179 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da haftalardır etkili olan şiddetli yağışlar birçok bölgede sel felaketine neden oldu. Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı (NEMA) tarafından yapılan açıklamada, sel felaketlerinde en az 179 kişi hayatını kaybettiği aktarılarak, on binlerce kişinin yerinden olduğu belirtildi.

Açıklamada, şiddetli yağış ve sellerden en kötü etkilenen bölgelerin kuzeybatıdaki 7 eyalet olduğu aktarılarak, söz konusu eyaletlerde toplam 89 kişinin hayatını kaybettiği ve 25 bin hektardan fazla tarım arazinin etkilendiği ifade edildi.

Nijerya'da 2022 yılında yaşanan sellerde, 600'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 1,4 milyon kişi evlerini terk etmiş ve 440 bin hektar tarım arazisi tahrip olmuştu. - ABUJA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nijerya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 179 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 179 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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