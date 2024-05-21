Nijerya'nın Plateau Eyaletindeki Saldırıda 42 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Nijerya'nın Plateau Eyaletindeki Saldırıda 42 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Plateau eyaletine bağlı Wase bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 42 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırganlar, yerleşim bölgelerine baskın düzenleyerek sivillere ateş açtı ve evleri kundakladı. Saldırının meydana geldiği Wase'de kurşun ve maden yatakları bulunmaktadır.

21.05.2024 17:19
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Nijerya'nın Plateau eyaletindeki yerleşim bölgesine düzenlenen silahlı saldırıda en az 42 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Nijerya'nın Plateau eyaletine bağlı Wase bölgesinde dün akşam motosikletli ve silahlı saldırganlar yerleşim bölgelerine baskın düzenledi. Eyalet yetkilileri tarafından yapılan açıklama göre sivillere ateş açan saldırganlar, çok sayıda evi ise kundakladı. Açıklamada, saldırı sonucu 42 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Saldırının meydana geldiği Wase'de kurşun ve maden yatakları bulunduğu biliniyor. - ABUJA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nijerya'nın Plateau Eyaletindeki Saldırıda 42 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'nın Plateau Eyaletindeki Saldırıda 42 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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