Niksar\'da 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Tokat'ın Niksar ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın korkuttu. Olay yerinde toplanan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Niksar ilçesi Bağlar Mahallesi Hatun Çeşme Sokak'ta 3 katlı binada meydana geldi. Binanın çatı katının yandığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Zaman zaman alevlerin yükseldiği çatıdan düşen parçalar tehlike saçtı. Sokak sakinleri ise itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını merakla izledi. Yangın yoğun uğraşlar sonucu diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının sebebi araştırılıyor. - TOKAT