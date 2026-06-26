Kontrolden çıkan otomobil duvara çarparak durdu

Tokat'ın Niksar ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza ilçe merkezi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. S.B. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Belediye İş Merkezi'nin girişindeki iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından çevrede kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, yapılan ilk incelemelerde kazada herhangi bir yaralanmanın bulunmadığı belirlendi. Çarpmanın etkisiyle iş yerinin giriş bölümünde hasar oluşurken, araçta da maddi zarar meydana geldi. - TOKAT