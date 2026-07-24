Niksar'da Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
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Niksar'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

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Jandarma, Niksar'da ruhsatsız silah bulunduran 8 kişiyi gözaltına aldı, çok sayıda silah ele geçirildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde jandarma ekiplerince ruhsatsız silah bulunduran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik yürütülen istihbari çalışmalar ve teknik takip sonucunda, adli makamlardan alınan arama kararları doğrultusunda Niksar ilçesinde 8 şüphelinin ikamet ve iş yerlerinde eş zamanlı arama yapıldı. Aramalarda 5 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 6 av tüfeği, 223 tabanca fişeği, 26 av tüfeği kartuşu ile 9 adet çeşitli silahlara ait şarjör ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Niksar'da Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika

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