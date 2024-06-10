Niksar'daki orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

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Niksar'daki orman yangını böyle görüntülendi

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanında başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu; "40 dönümlük bir alanda etkili olan yangını önlemeyle ilgili olarak gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Ustahasan köyü ormanlık alanında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgeye, Niksar Orman İşletme Müdürlüğü, Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Erbaa Belediyesi'nden kepçe ve arasöz takviyesi gönderildi. Ayrıca yangını söndürme çalışmalarına ilçede faaliyet gösteren özel sektör firmaları da iş makinalarıyla katıldı.

Yangın bölgesinde inceleme yapan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "Tespit çalışmalarımız devam ediyor. Ustahasan Köyümüzde yaklaşık 40 dönümlük bir alanda etkili olan yangını önlemeyle ilgili olarak gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Tüm ekiplerimiz ve civar itfaiyelerimiz şu an itibariyle olay yerindeler. Elimizden geldiğince hızlı bir şekilde söndürmek için gayret gösteriyoruz" dedi.