Nilüfer Belediyesi Kaçak Yapıları Yıkmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi Kaçak Yapıları Yıkmaya Devam Ediyor

Nilüfer Belediyesi Kaçak Yapıları Yıkmaya Devam Ediyor

Nilüfer Belediyesi, Tahtalı Mahallesi'nde tarım alanı üzerine imara aykırı olarak inşa edilen 800 metrekarelik depoyu tamamen yıktı. Kaçak yapılarla mücadele kapsamında devam eden yıkım işlemlerinde güvenlik önlemleri alındı ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

10.10.2024 14:21  Güncelleme: 14:24
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Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılarla mücadele kapsamında Tahtalı Mahallesi'nde tarım alanı üzerine imara aykırı inşa edilen 800 metrekarelik depoyu tamamen yıktı.

Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılarla mücadelesini sürdürüyor. Özellikle tarım alanlarında imara aykırı inşa edilen yapılar teker teker yıkılıyor. Belediyeye bağlı ekipler, Tahtalı Mahallesi'nde 800 metrekarelik alan üzerine kurulu kaçak depoyu yerle bir etti.

Polis ve zabıta ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nilüfer Belediyesi Kaçak Yapıları Yıkmaya Devam Ediyor - Son Dakika

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