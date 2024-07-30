Nilüfer Belediyesi Kaçak Yapıyı Yıktı - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi Kaçak Yapıyı Yıktı

Nilüfer Belediyesi Kaçak Yapıyı Yıktı

Nilüfer Belediyesi, Alaaddinbey Mahallesi'nde tarım alanına yapılan 3 bin metrekarelik kaçak yapıyı yıktı. Kaçak yapılarla mücadelesini sürdüren belediye, imara aykırı yapılara göz açtırmıyor.

30.07.2024 12:01  Güncelleme: 12:03
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Nilüfer Belediyesi kaçak yapılaşmaya karşı örnek mücadelesini sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi yıkım ekipleri Alaaddinbey Mahallesi'nde tarım alanına yapılan 3 bin metrekarelik kaçak yapıyı daha yerle bir etti.

Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılarla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Kentin farklı bölgelerinde imara aykırı yapılara göz açtırmayan Nilüfer Belediyesi ekipleri son olarak Alaaddinbey Mahallesi'nde tarım alanı üzerine inşa edilen 3 bin metrekarelik kaçak yapıyı yıktı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yıkımda, çevik kuvvet ve zabıta ekipleri eşliğinde kaçak yapı, iş makinesi ile yerle bir edildi.

Yetkililer, kaçak yapı ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. - BURSA

Kaynak: İHA

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