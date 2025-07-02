Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Yangın, Nilüfer ilçesine bağlık Çatalağıl Mahallesi'nde çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip hareket etti. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 1 helikopter, 4 arazöz, 1 su tankeri ve 22 personelle müdahale ediyor. Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla yangın kontrol altına alındı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Nilüfer'de Ağaçlık alanda Yangın Kontrol Altında - Son Dakika
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