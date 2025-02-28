Nişanlısı Tutuklandı: 14'üncü Kattan Düşen Kadın Ölüm

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Öcalan\'ın yanındaki üç kişinin kim olduğu ortaya çıktı

Binanın 14'üncü katından düşerek ölen kadının nişanlısı tutuklandı

KASTAMONU - Kastamonu'da apartmanın 14'üncü katından düşerek öken kadının gözaltına alınana nişanlısı tutuklandı.

Olay, 26 Şubat'ta Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki Eser Mumcuoğlu, sitede oturduğu apartmanın 14'üncü katından düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Gece geç saatlerde meydana gelen olayda Eser Mumcuoğlu ile aynı evde bulunan nişanlısı S.Ö., Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilken S.Ö., Mumcuoğlu'nün ölümündeki şüphe sebebiyle tutuklandı. Olay sırasında Eser Mumcuoğlu ile nişanlısı S.Ö.'nün birlikte alkol aldıkları öğrenildi. Eser Mumcuoğlu'nun Ankara'da bugün toprağa verileceği öğrenildi.