Nizip\'te motosiklet kazası: Genç hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ömer Faruk Çelik hayatını kaybetti.

Kaza, Nizip ilçesi Lise Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cumhur A. yönetimindeki 27 ACS 196 plakalı otomobil ile Ömer Faruk Çelik (22) idaresindeki 27 AZD 243 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletli genç ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı genci Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki tedavisinin ardından Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Ömer Faruk Çelik, 9 gün sonra doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Çelik'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - GAZİANTEP