Nizip'te Taziye Evine Silahlı Saldırı: 2 Ölü - Son Dakika
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Nizip'te Taziye Evine Silahlı Saldırı: 2 Ölü

Nizip\'te Taziye Evine Silahlı Saldırı: 2 Ölü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde taziye evine düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı var.

20.01.2025 16:52
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde taziye evine silahlı saldırıda bulunarak 2 kişinin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olan zanlı yakalandı. Olayda hayatını kaybeden 2 kişi defnedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Nizip ilçesi Abdulhamit Han Mahallesi Mehmet Mert İliksoy taziye evinde meydana geldi. İddiaya göre, Yasin Ayar isimli şahıs, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan amca çocuğu kuzenlerine taziye evinde silahlı saldırı düzenledi. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ölen 2 kişi defnedildi

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralılardan Cuma Ayar ve Şerif Sarıbayındır'ın hayatını kaybettiği belirlendi, yaralı 3 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Cuma Ayar ve Şerif Sarıbayındır'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından Nizip ilçesinde defnedildi. Olayda hayatını kaybeden Şerif Sarıbayındır'ın ise başsağlığı için geldiği taziye evinde kurşunların hedefi olarak hayatını kaybettiği ve kuzenler arasındaki husumetle bir ilgisinin olmadığı öğrenildi.

Kaçan saldırgan Gaziantep'te yakalandı

Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan Yasin Ayar isimli saldırgan ise polis ekipleri tarafından Gaziantep'te yakalandı. Yakalanan zanlı karakola götürülürken olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nizip'te Taziye Evine Silahlı Saldırı: 2 Ölü - Son Dakika

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