Nizip\'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kafa kafaya çarpışan otomobillerin sürücüleri yaralandı.

Kaza, Nizip ilçesi Dutlu-Torumahmut kara yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A. idaresindeki 27 PN 245 plakalı otomobil ile Rıfat Ö. kontrolündeki 27 V 3855 plakalı otomobil, hatalı sollama sonucu kafaya kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinde otomobillerin sürücüleri Mehmet A. ve Rıfat Ö.'nün yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili jandarma ekiplerince tahkikat başlatıldı. - GAZİANTEP