Nizip'teki Kağıt Fabrikasında Yangın

Gaziantep'in Nizip ilçesinde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Nizip ilçesine bağlı Kızılcakent mevkiinde bulunan Yaşar Kağıt Fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede fabrikanın bir bölümünü saran yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, fabrikanın çevresinde önlem alırken, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları ise sürüyor. - GAZİANTEP