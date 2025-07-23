Norveç'te ABD'li Güvenlik Görevlisi Casusluktan Tutuklandı

ABD'nin Norveç Büyükelçiliği'nde güvenlik görevlisi olan bir kişi, Rusya ve İran için casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

ABD'nin Norveç Büyükelçiliği'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişi, Rusya ve İran için casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Norveç basınında yer alan haberlerde, şüphelinin geçtiğimiz sene kasım ayında ulusal güvenliği tehlikeye attığı şüphesiyle tutuklandığı belirtilerek, şüphelinin büyükelçilikteki görevli diplomatlar, kat planları ve güvenlik rutinleri hakkında ayrıntılı bilgileri Rusya ve İran'a verdiği aktarıldı. Haberlerde, şüphelinin ABD'nin İsrail ile olan bağları ve Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıların Rusya ve İran ile temasa geçmeye ittiğini öne sürdü. Şüpheli, suçlu bulunması halinde 21 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

Şüphelinin avukatı Inger Zadig, müvekkilinin iddianamede geçen iddiaları kabul ettiğini ancak kendisinin suçlu olduğunu reddettiğini söyledi. Zadig, "Bu davanın özü, hukuki yorumla ilgilidir. Özellikle söz konusu bilgilerin yasalarca 'gizli' olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmadığı, ne ölçüde gizli olduğu ve bu bilgilerin temel ulusal çıkarları zedeleyip zedelemediği. Eğer bilgiler gizle değilse, bu bilgileri paylaşmak suç teşkil etmez. Müvekkilimin güvenlik izni ve hayati ulusal çıkarları tehdit edebilecek bilgilere erişimi neredeyse hiç yoktu. Bu konular mahkemede ayrıntılı olarak ele alınacaktır" dedi. - OSLO