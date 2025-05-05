Nur Sürer, Şişli'deki Kadın Cinayetinin Tanığı Oldu - Son Dakika
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Nur Sürer, Şişli'deki Kadın Cinayetinin Tanığı Oldu

İstanbul Şişli'de eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu'nun cinayet anına tanıklık eden oyuncu Nur Sürer, şok edici olayın ardından duyduğu hisleri ve kadın cinayetlerine karşı duyduğu endişeleri dile getirdi.

05.05.2025 19:55
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Şişli'deki kadın cinayetine tanık olan oyuncu Nur Sürer o anları anlattı

İSTANBUL - Şişli'de 34 yaşındaki kadının eski eşi ve beraberindekiler tarafından öldürüldüğü anlara tanık olan oyuncu Nur Sürer, "Ön tarafa baktığımda kadını gördüm. Çığlık seslerini benim komşum duymuş. Arkasından ateş etmişler sonra yere düşünce 2 el kafasına silahla ateş etmiş. Bir kadın daha hayattan koparıldı. Bu insanların ömür boyu cezaevinde kalmaları gerekiyor" dedi.

Edinilen bilgiye göre Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu eski eşi Rüstem Elibol ve beraberindeki kişiler tarafından sokak ortasında kaçırılmak istenmiş, ardından silahla vurularak öldürülmüştü. Aksu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Aksu'yu vurarak öldüren eski eşi ve yanındaki faillerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Zanlılar, Silivri'de şehir çıkışlarında kontrol yapan polis ekiplerince yakalamıştı.

Olaya tanık olan Oyuncu Nur Sürer, "Sanatçılar olarak bununla yıllardır mücadele ediyoruz. Böyle bir şeye ilk defa tanık olduk. Biz bunları duyarız, eleştiririz ve toplantılara katılırız. Sabah saatlerinde 4 el bir ardından 2 el daha silah sesi duydum. Arka tarafa baktığımda bir şey yoktu. Ön tarafa baktığımda kadını gördüm. Çığlık seslerini benim komşum duymuş. 'Yardım edin' diye kadın çığlık atmış, sonra arabaya bindirmişler. Ancak ellerinden kurtulmuş, demek ki kuvvetli bir kadındı. Arkasından ateş etmişler sonra yere düşünce 2 el kafasına silahla ateş etmiş. Belediye geldi oraları yıkadı gitti. Bir kadın daha hayattan koparıldı. Çocukları var mı, bilmiyoruz. Gerçekten çok üzgünüm. İdama karşı biriyim, idam olan ülkelerden nefret ediyorum ama bu insanların ömür boyu cezaevinde kalmaları gerekiyor. Kadın öldürmek çok kolaylaştı. Günde 2 tane kadın öldürülüyor ve ben de böyle bir şeye tanık olduğum için çok üzgünüm" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nur Sürer, Şişli'deki Kadın Cinayetinin Tanığı Oldu - Son Dakika

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