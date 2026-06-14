Nusaybin\'de Bisiklet Hırsızlığı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen bisiklet hırsızlığı olayı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay Kışla Mahallesi Midyat yolu üzerinde bulunan Kışla Camii mevkiinde yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bölgede bulunan bir bisikleti alarak uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, bisikletin sahibi şikayetçi olduğunu belirtti.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - MARDİN