Nusaybin\'de Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan ev yangını, dronla görüntülendi.

Yangın, Fırat Mahallesi Şirin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yangının evin odunluk bölümünde başladığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürülürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - MARDİN