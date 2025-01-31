Mardin'in Nusaybin ilçesinde arabasıyla yanaştığı dubayı çalan hırsız, güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kışla Mahallesi'nde arabasıyla yol kenarındaki dubanın yanına yanaşan şahıs, dükkan önündeki esnafa ait dubayı çaldı.
Plastik dubanın çalındığı anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Nusaybin'de Hırsızlık Anı Kamerada - Son Dakika
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