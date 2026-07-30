Nusaybin'de İki Grup Arasında Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
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Nusaybin'de İki Grup Arasında Kavga: 2 Yaralı

Nusaybin\'de İki Grup Arasında Kavga: 2 Yaralı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı, inceleme başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Mardin yolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yaşanan arbede sırasında 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kavganın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İnceleme, Nusaybin, Mardin, Kavga, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nusaybin'de İki Grup Arasında Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nusaybin'de İki Grup Arasında Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
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