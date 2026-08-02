Nusaybin'de Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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Nusaybin'de Kaza: 1 Yaralı

Nusaybin\'de Kaza: 1 Yaralı
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Mardin Nusaybin'de otomobil ile motosikletin çarpışmasında 1 kişi yaralandı, inceleme sürüyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çağçağ Caddesi Eski Emire Gözü Lisesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, İnceleme, Nusaybin, Otomobil, Mardin, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nusaybin'de Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika

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