Nusaybin\'de Kaza: Otomobil ile Minibüs Çarpıştı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Med kavşağında meydana gelen kazada, 33 VPK 11 plakalı otomobil ile plakası belirlenemeyen minibüs çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine polis ekibi sevk edildi. - MARDİN