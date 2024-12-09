Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre, Med kavşağında meydana gelen kazada, 33 VPK 11 plakalı otomobil ile plakası belirlenemeyen minibüs çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine polis ekibi sevk edildi. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Nusaybin'de Kaza: Otomobil ile Minibüs Çarpıştı - Son Dakika
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