Nusaybin'de Kaza: Otomobil ile Minibüs Çarpıştı - Son Dakika
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Nusaybin'de Kaza: Otomobil ile Minibüs Çarpıştı

Nusaybin\'de Kaza: Otomobil ile Minibüs Çarpıştı

Mardin Nusaybin'de otomobil ve minibüs çarpıştı; maddi hasar oluştu, yaralı yok.

09.12.2024 09:48
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Med kavşağında meydana gelen kazada, 33 VPK 11 plakalı otomobil ile plakası belirlenemeyen minibüs çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine polis ekibi sevk edildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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