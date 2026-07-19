Nusaybin'de Mahsur Kedi Kurtarıldı - Son Dakika
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Nusaybin'de Mahsur Kedi Kurtarıldı

Nusaybin\'de Mahsur Kedi Kurtarıldı
19.07.2026 18:57
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde, evin dış cephesinde mahsur kalan kedi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evin dış cephesinde mahsur kalan kedi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Fırat Mahallesi Aslan Sokak 7. Etap'ta gece saatlerinde bir kedi, bir evin yüksek noktasında mahsur kaldı. Durumu fark eden çevre sakinleri kediyi kurtarmak için çalışma başlatırken, sokaktan geçen bir vatandaşın müdahalesiyle kedi bulunduğu yerden indirildi. Kedinin kurtarılmasının ardından mahalle sakinleri, duyarlı davranışıyla takdir toplayan vatandaşı alkışlarla tebrik etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Kurtarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Nusaybin, Mardin, Yaşam, kedi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nusaybin'de Mahsur Kedi Kurtarıldı - Son Dakika

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