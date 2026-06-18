Nusaybin'de Otluk Alanda Yangın - Son Dakika
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Nusaybin'de Otluk Alanda Yangın

Nusaybin\'de Otluk Alanda Yangın
18.06.2026 22:53
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Dicle Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının büyümesini önleyen ekipler, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı - MARDİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Nusaybin, Güvenlik, İtfaiye, Mardin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nusaybin'de Otluk Alanda Yangın - Son Dakika

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