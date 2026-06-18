Nusaybin\'de Otluk Alanda Yangın

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Dicle Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının büyümesini önleyen ekipler, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı - MARDİN