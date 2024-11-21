Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu.
Nusaybin Otogar Kavşağı'nda iki otomobil, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobillerde maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Nusaybin'de Otomobil Kazası - Son Dakika
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