Nusaybin\'de Palet Yangını Paniğe Neden Oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde paletlerde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Fırat Mahallesi Kanarya Caddesi'nde paletlerden çıktığı belirtilen yangın kısa sürede büyüyerek yakınındaki eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında etkilenen olmadığı öğrenildi. - MARDİN