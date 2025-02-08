Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye öre, Fırat Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Ö.F.E. (25) isimli şahıs silahla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Nusaybin'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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